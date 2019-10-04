Şehit aileleri Türk bayrakları ve güllerle karşılandı

‘Şüheda'nın Sesi' programına katılmak üzere Malatya'ya gelen şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül ve şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri ve personeller tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan şehit ailelerine özel olarak hazırlanan güller hediye edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, vatan topraklarının bekası için hayatını kaybeden bütün şehitlerin anısına düzenlenen ‘Şüheda'nın Sesi' programının her yönüyle anlamlı ve değerli olduğunu ifade ederek, “Davetimize icabet ederek kentimize gelen şehitlerimizin yakınlarını Yeşilyurt'ta ağırlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. 15 Temmuz Milli İrade Anıtımız önünde mehteran takımımızın kahramanlık türküleriyle karşıladığımız kahraman vatan evlatlarının kıymetli emanetlerini, aile yakınlarını Malatyamızda, Yeşilyurtumuzda misafir ettiğimiz için ayrı bir onur duymaktayız” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Eşini, oğlunu, abisini ya da babasını bu topraklar uğruna şehit vermiş tüm şehit yakınlarından Allah binlerce kez razı olsun. Bizim için şehitlerimiz, aile yakınları, gazilerimiz ve şu anda terör operasyonlarında mücadele eden askerimiz ve polisimiz başımızın tacıdır” diyen Çınar, “Buradaki amacımız, şehitlerimizin emanetlerine en güzel şekilde sahip çıkmak, onların yanında olduğumuzu göstermek ve dualarını almaktır" diye konuştu.