Şehit ailelerinden AYM'ye tepki!

Anayasa Mahkemesi'nin ‘Barış Bildirisine' imza atanlarla ilgili hak ihlali kararına şehit yakınları ve aileleri tepki gösterdi.

Hendek şehidi babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı kınayarak, “Anayasa mahkemesinin aldığı bu karar devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik Hendek Operasyonunda şehit düşen Yozgat'ın Sorgun ilçesine kayıtlı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nusret Atmaca'nın babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar üzerine açıklamalarda bulundu.

Şehit babası Atmaca, “Oğlum jandarma Kıdemli Üst Çavuş Nusret Atmaca, Hendek Operasyonunda 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar, devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Biz şehit babası şehit aileleri olarak çok zor durumdayız bu karar bizi çok üzmüştür. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz. Milletimiz olarak bunu bekliyoruz vatanımızın milletimizin yanındayız. Bu kararı içtenlikle kınıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çok üzgünüz biz şehit ailesi olarak. Anayasa mahkemesi katliam olarak karar vermiştir ama bizim evlatlarımız vatanı milleti için orada şehit olmuştur arkadaşlarıyla birlikte” dedi.

Osmaniyeli şehit babası: "AYM kararını kabullenemiyorum"

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği “Hak ihlali” kararına hendek operasyonlarında şehit düşen Osmaniyeli şehit polis memuru Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, “Bu kararı kabullenemiyorum” diyerek tepki gösterdi.

2016 yılında yürütülen hendek operasyonları sırasında görev yaptığı Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 25 yaşındaki Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle ilgili aldığı hak ihlali kararına sert tepki gösterdi. Şehit babası Yusuf Doğan, Osmaniye'deki evinde şehit oğlunun odasında yaptığı açıklamada, “Bu kararı kabullenemiyorum, düğününe 12 gün kala oğlumu toprağa verdik” dedi.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı yeniden gözden geçirmesini umduğunu belirten Doğan, “Hendek olaylarında Cizre'de şehit oldu. Hendek olayları sırasında kendini akademisyen zanneden sözde akademisyenler açıklama yaparak devletin teröristlere hak ihlali yaptığına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Peki bizim gencecik şehitlerimizin hak ihlalini kim savunacak. Bizim de hayallerimiz vardı, umutlarımız vardı. Düğününe 12-13 gün kala şehit verdim ben yavrumu. Bunları kim savunacak peki. Akademisyenim diyen her çıkan oraya gidip PKK yanlısı, hükümet karşıtı şeyleri savunup Anayasa Mahkemesinin arkasına sığınıp, Anayasa Mahkemesi de sanki onları onaylar gibi açıklamada bulunuyor. Bu Anayasa Mahkemesinin başında bulunup bu kararı veren insanlar bu şehit ailelerinin, şehitlerin haklarını nasıl savunacaklar. Ben bu Anayasa Mahkemesinin kararını şiddetle kınıyorum, onaylamıyorum, kanbullenemiyorum. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler. Böyle bir karar olmaz bu karar yeniden gözden geçirilsin” dedi

Adanalı şehit ailesinden AYM kararına tepki

Adanalı şehit Uzman Çavuş Uğur Şahin'in ailesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararının devlet büyüklerince düzeltileceğine inandığını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle ateş edilerek şehit düşen jandarma özel harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin'in (29) ailesi, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Şehidin babası Mehmet Şahin, fakir bir ailenin çocuğu olduğunu o yoksullukla çocuklarını büyütüp, okuttuğunu ve vatana teslim ettiğini ifade ederek, "Maalesef şehit oldu. Ocağımıza ateş düştü. Ancak bunu ocağına ateş düşenler anlar. Bu vesileyle Anaya Mahkemesinin aldığı kararı şiddetle kınıyorum. Bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor. Çok üzüldüm. Bizler ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kelime bulamıyorum. Sözün bittiği yer gibi bir şey. Bunu düzeltmek devlet büyüklerimize düşüyor. Bizim elimizden gelen bir şey değil. Onlar bu kararı almışlarsa devlet büyüklerimiz de bunu düzeltmek zorunda, düzeltmelerini bekliyoruz" dedi.

Anne Beyhan Şahin ise acılarının tazelendiğini belirterek, "Yavrusunu babasız bıraktı, beni de evlatsız bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.

Kütahyalı şehit ailesinden AYM'nin kararına tepki

Kütahyalı şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Evladı Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın, 19 Mayıs 2016 günü Mardin'in Musaybin ilçesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğunu belirten baba Beytullah Kahraman, AYM'nin kararının teröristleri haklı gösterdiğini ve bunun dabüyük bir yanlış olduğunu ifade etti.

Baba Kahraman, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı ile belki de bizim çocuklarımız haksız duruma düşecek. Bu karar derhal gözden geçirilmeli. Şehit aileleri olarak bizde Cumhurbaşkanımız tepkisine katılıyoruz. Bu dış kaynaklı bir oyun. Benim oğlum görevdeyken 'Baba biz burada 7 düvel ile savaşıyoruz' diyordu.Bizim oğlumuz vatan, bayrak ve ezan için şehit oldu" diye konuştu.

Şehit Hasan Kahraman'ın annesi Seviye Kahraman'da, "Türkiye'de hiçbir ayrım yokken bunlar ne yapmak istiyor. Şehit ailelerin görüşleri de alınsın. Bu akademisyenler evladını Doğu ve Günaydoğu'ya gönderdiler mi?. Kendileri okumuşlar büyük adam olmuşlar ama, Türkiye'yi bölmek için buralara gelmişler. Verilen kararı kesinlikle onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunun gereğini yapsın. Biz şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız.Benim oğlum vatan için şehit oldu. Ben her gün ağlıyorum. Ağlamadığım gün yok. Karar iptal edilsin" şeklinde konuştu.