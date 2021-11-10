Şehit ailelerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a büyük tepki!

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Bebek katillerinin yanında olmuştur'
Şehit babası ve kız kardeşinden İYİ Partili Türkkan'a anlamlı tepki
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: 'Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum'
Şehidin babasından Lütfü Türkkan'a sert tepki
Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan'a sert tepki
Şehit ailesinden Türkkan ve Akşener'e tepki
Türkkan ve Akşener şehit annesine 'ya sabır' çektirdi
Babasını PKK'nın saldırısında kaybeden vatandaştan İYİ Partili Türkkan'a tepki
Şehit kızından İYİ Parti Grup Toplantı Salonu önünde Türkkan'a tepki