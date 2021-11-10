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Şehit ailelerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a büyük tepki!

Şehit ailelerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a büyük tepki!
Şehit ailelerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a büyük tepki!

Şehit yakınının boğazına sarılarak küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a şehit aileleri büyük tepki gösterdi. Ardı ardına açıklamalarda bulunan aileler yaşananlardan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler…

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Bebek katillerinin yanında olmuştur'

Şehit babası ve kız kardeşinden İYİ Partili Türkkan'a anlamlı tepki

Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: 'Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum'

Şehidin babasından Lütfü Türkkan'a sert tepki

Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan'a sert tepki

Şehit ailesinden Türkkan ve Akşener'e tepki

Türkkan ve Akşener şehit annesine 'ya sabır' çektirdi

Babasını PKK'nın saldırısında kaybeden vatandaştan İYİ Partili Türkkan'a tepki

Şehit kızından İYİ Parti Grup Toplantı Salonu önünde Türkkan'a tepki

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