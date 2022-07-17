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Şehit ailelerini ziyaret ettiler

Şehit ailelerini ziyaret ettiler
Şehit ailelerini ziyaret ettiler

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Kaymakam Elifnur Saçal, şehit ailelerini ziyaret etti.

Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Kaymakam Elifnur Saçal, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti. İlk olarak, 1988 yılında Malatya'da şehit olan Jandarma Er Recep Uyar'ın ailesini ziyaret eden Kepez ve Saçal, ardından 1997 yılında Afyonkarahisar'da şehit düşen polis memuru Erol Kalay'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.


Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Kepez, şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini dile getirdi.

Cem Kaan Toka

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