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Şehit Ali Çeker Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ali Çeker Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ali Çeker Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in cenazesi Hatay’da toprağa verildi.

Şehit Ali Çeker Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker (22) için Kırıkhan ilçesindeki Hacı Meryem İşcan Camii'nde tören düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak'ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası İsa Çeker, annesi Elime Çeker şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin kız kardeşlerinden Dilek Vural ve Aysel Özyörükoğulları şehit Ali Çeker'in tabutuna uzun süre sarılarak "Hani gelip 2 gün bizde kalacaktın" diyerek feryat etti
Kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker, Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. 

Gökhan Aklan - Adem Karagöz - İsmet Biçen

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