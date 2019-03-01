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Şehit annesi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
Şehit annesi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’’te ileri yaş hastalığından dolayı hayatını kaybeden Şehit Annesi Müzeyyen Özdemir’in cenazesi il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımı son yolculuğa uğurlandı.

Kuzey Irak'ta 24 Haziran 1996 yılında şehit düşen er Serdar Özdemir'in vefat eden annesi Müzeyyen Özdemir Cuma namazına müteakip 100. Yıl Pazar Yeri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesinin cenazesi Eskipazar Merkez mezarlığına defnedildi. 

Cenaze törenine Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, şehit annesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Rıdvan Bostancı
 

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