Şehit annesinden duygulandıran destek: Umre parasını depremzedeler için bağışladı

7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki vatandaşlar için Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından başlatılan konteyner kampanyasına destekler sürüyor. Kırıkkale merkezde ikamet eden şehit Yasin Baran'ın annesi Pakize Zengin'de umre için biriktirdiği 23 bin lirayı, konteyner kampanyasına bağışladı. Şehit annesi Zengin, kendisini evinde ziyaret eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a bağış makbuzunu teslim etti. 2019 yılında Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Yasin Baran'ın ismi ise konteynere verilecek.

Şehit annesi Pakize Zengin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, umre için biriktirdiği parayı depremzedelerin konaklayacağı konteyner kampanyasına bağışladığını söyledi.

"Keşke olsa da bir konteyner parası daha versem"

Elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Zengin, "Çoktan beri aklımdaydı biriktiriyordum. Gitmesem de olur yeter ki içinde bir vatandaş otursun, 'Allah razı olsun' desin. Benim için en büyük gurur budur. Elimizden geldiğince yardım yapalım. 3-5 az çok ne olursa olsun. Keşke olsa da bir konteyner parası daha versem. İnşallah birikir yine veririm. Allah razı olsun başkanımdan da o da beni onurlandırdı. İsterim herkes yardımlarını getirsin başkanıma, o da bizim adımıza ihtiyaç sahiplerine versin" dedi.

"Şehidimizin vasiyetini yerine getirmek için para biriktirmiş"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Rahmetli Yasin Baran şehidimiz hep şöyle dua ediyormuş; 'Anne inşallah evlenmeden seni umreye gönderirim, ondan sonra evlenirim' şeklinde. Annesi de şehidimizin vasiyetini de yerine getirmek için para biriktirmiş. Şimdi bu para o kadar değerli ki hem şehidimizin mirası hem bir annenin özlemi. İki yerde büyük bir deprem yaşadık. Felaket felaket üstüne geldi" diye konuştu.

"Pakize anneme çok teşekkür ediyorum"

"Şehit Yasin Baran" isminin konteynere vereceklerini ifaden eden Türkyılmaz, "Türk toplumunda bir atasözü vardır: 'Kazan kulpuyla kalkar' Bugün Pakize annem de kulpun biri olmak istedi. Gün geçtikçe üzerimize düşen ağırlık artıyor. Benim özelimde şehit ve şehit anneleri daha değerli. 'Şehit Yasin Baran' adına bir konteyner edindik. Konteyner sayımız 30 oldu, hedefimiz 50. Buradan Pakize anneme çok teşekkür ediyorum. Allah, şehitlerimizin sevabına bizi nail etsin. Onların şefaatlerine bizi nail eylesin" şeklinde konuştu.

Yasin Baran, 2019 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı-31" operasyonda şehit olmuştu.

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