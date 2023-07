Şehit annesinden duygulandıran sözler: 'Rüyamda beni bayramlaşmaya çağırdı'

Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucunda şehit düşen Jandarma Onbaşı Ufuk Deniz'i kabrinde ziyaret eden annesi Bahiye Deniz, duygusal anlar yaşadı. 3 yıl boyunca her cuma günü şehit oğlunu ziyaret eden anne Behiye Deniz, Ramazan ve Kurban Bayramı'nı da oğlunun kabrinin başında geçiriyor. Bayramda her gün şehitliğe gelen anne Behiye Deniz, şehit düşen oğlunun bayramda yalnız bırakmıyor.

Oğlu için kabri başında dua eden Behiye Deniz, "Evladım şehit olalı 3 yıl oldu. Her gün yüreğim kan ağlıyor ama ne mutlu ki o şu an cennette ve ben de şehit annesiyim. Evladımla her zaman gurur duyuyorum. Özellikle perşembe geceleri rüyama gelerek 'anne yarın beni ziyarete geleceksin değil mi' diyor. Arife gecesi yine rüyama geldi ve 'anne ben bayramda senin elini öpmeye gelemiyorum ama sen bayramda beni ziyaret et' dedi. Ben de Kurban Bayramının arife gününden itibaren diğer oğlum Ümit ile oğlumu ziyaret ediyor, bayramlaşıyoruz" dedi.

Sedat Ağacıkoğlu

