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Şehit annesinden hainlere net mesaj: 'Devlet varsa biz de yani millet de var'

Şehit annesinden hainlere net mesaj: 'Devlet varsa biz de yani millet de var'
Şehit annesinden hainlere net mesaj: 'Devlet varsa biz de yani millet de var'

Oğlunun 7 yıl önce Hakkâri’de şehit olduğu yere giden Afyonkarahisarlı şehit annesi Saliha Taşbaş, “Devletimize zeval vermesin Allah, devlet varsa biz de yani millet de var. Allah başka acı yaşatmasın, Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin” mesajını verdi.

28 Ekim 2015'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Hakkâri Çukurca'da operasyon bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş şehit düştü. Şehit Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş, 7 yıl önce oğlunun şehadet tarihinde şehit olduğu Hakkâri Çukurca'ya, olayın gerçekleştiği yere gitti. dedi.

Eyüp Şahin

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