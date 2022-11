Şehit annesinden HDP ve CHP'ye 'terörist' çıkışı

.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Irak'ta teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Onur Öztürkmen için Gaziantep'in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde kurulan taziye evini ziyaret etti. Heyet, şehidin annesi emekli öğretmen Gülşen Öztürkmen ile babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen'i ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyarette Milletvekili Ali Şahin, şehit annesi Gülşen Öztürkmen'in elini öptü. Milletvekili Ali Şahin'e sarılan acılı anne, "HDP teröristtir, CHP de teröristtir. Onur da onları sevmiyordu" dedi.

Teröristlere tokat gibi cevap

PKK'lı teröristlere de tokat gibi cevap veren acılı anne Öztürkmen, "Her zaman devletimizin yanındayız. Devlet için yaşadık, devlet için de ölürüz her zaman. Benim babam da öyleydi, annem de öyleydi. Canımız devlete fedadır. En küçüğümüzden en büyüğüne kadar hepimizin canı devletimize feda olsun inşallah. Benim de canım feda olsun. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkes için canımı veririm. Askerimiz, polisimiz için can veririm. Allah razı olsun devletimizden de, her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Oğlunun "Şehit olursam arkamdan ağlama anne" dediğini anlatan acılı anne, "Allah devletimizi düşmanlardan korusun inşallah. Benim oğlum Halis Demir gibi gitti. 15 Temmuz şehitleri gibi gitti. Ahmet Oruç gibi gitti. Onların annelerine sakinlik önerirken, kendim onlar gibi oldum. Allah mekanlarını cennet eylesin tüm şehitlerimizin. 'Anne ben şehit olursam ağlamayın' demişti. Ben tamam demiştim ama tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum sözümü" diyerek gözyaşı döktü.

"Yarın belki delirebilirim. Yarın daha fazla delirebilirim" diyen acılı anne, Milletvekili Şahin, Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin tarafından sakinleştirildi.

Beyhan Sağlam



