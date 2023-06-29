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Şehit annesinin 29 yıldır dinmeyen acısı

Şehit annesinin 29 yıldır dinmeyen acısı
Şehit annesinin 29 yıldır dinmeyen acısı

1994 yılında Siirt kırsalında çıkan çatışmada PKK’lı teröristlerce şehit edilen P. Er İsmet Kayar’ın annesi, Hatice Kayar 29 yıldır şehit oğlunu mezarında yalnız bırakmıyor.

Şehit annesinin 29 yıldır dinmeyen acısı - Tıkla İzle

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı İdilli köyünde oturan ve 1994 yılında Siirt'te askerlik yaptığı esnada Şirvan/ Cevizdağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Er İsmet Kayar'ın annesi Hatice Kayar her bayram olduğu gibi bu bayramda da oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Hatice Kayar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

"Vatan için millet için oğlumu verdim, ne mutlu bize”

Oğlunu her bayram ve her cuma ziyaret ettiğini söyleyen Hatice Kayar, “Ben oğlumun yanına bayram günleri geliyorum. Her cuma geliyorum, gelmezsem huzurum hiç olmuyor. Gelince rahat ediyorum. Kendinin taşına, toprağına kurban olurum. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Vatan için millet için oğlumu verdim, ne mutlu bize” diye konuştu.

Uğur Dönek

 

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