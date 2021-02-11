Şehit annesinin koyunlarını çaldılar!

Olay, saat 03.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'a ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 7 adet koyun ve 1 kuzuyu alarak kaçtı. Sabah erken saatlerde koyunlarına yem vermek için ahıra giren Uzan, koyunlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede koyunlardan 3'ünü boş arazide buldu. Ayşe Uzan'ın komşularına ait güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi 1 kişinin koyunların arkasından elinde sopayla gittiğini ve ardından yanına gelen bir minibüsle hayvanları kaçırdıklarını belirledi.

Jandarma, minibüsün plakasını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bulunan koyunların ise hırsızlık anında ürküp araziye kaçtıkları tahmin ediliyor.

Koyunlarının çalınmasına üzülen Ayşe Uzan, "Önce düşmanımı istiyorum, sonra koyunlarımın bulunmasını istiyorum. Bana gelseydi de 'Anne benim harçlığım yok' deseydi, ben onun birini verirdim onlara. Ya da şehidimin maaşını çekiyorum onu verirdim. Ben bunu verir yollardım, benim koyunlarımı almayaydılar. Benim koyunlarım çok değerliydi benim yanımda. Hırsızların yakalanmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Cihan Karakış

