İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit asker memleketine uğurlandı

Şehit asker memleketine uğurlandı
Şehit asker memleketine uğurlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen asker, törenle memleketi Adıyaman’a uğurlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Şehit asker için Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunması ve duanın yapılmasının ardından şehidin naaşı memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

Uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve kurum amirleri katıldı.

Mehmet Salih Akkuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.