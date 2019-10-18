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Şehit ateşi Ahlat'a düştü! Uzman Çavuş Eren Öztürk

Şehit ateşi Ahlat'a düştü! Uzman Çavuş Eren Öztürk
Şehit ateşi Ahlat'a düştü! Uzman Çavuş Eren Öztürk

Van’ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.

Çaldıran'ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Şehit Öztürk'ün acı haberi, Ahlat ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Öztürk için cuma namazı sonrası ilçede tören yapılması bekleniyor.

Özkan Olcay

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