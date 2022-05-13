Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Bakan Hulusi Akar'ın taziyesi ile yayınlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 12 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehidin Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çamavşar mahallesinden olduğu öğrenildi.

Acı haber baba ocağına ulaştı

Gaziantep'de öğleden sonra hainlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Balıkesir'li Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Salar'ın şehadet haberi baba ocağı olan Balya ilçesi Çamavşar kırsal mahallesini yasa boğdu. Şehidin çiftçilikle uğraşan babası Mehmet Salar, annesi Fatma Salar büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini acılı aileye Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga verdi ve taziyelerini iletti. Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın 20 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine büyük Türk bayrağı asılırken mahalle sakinleri'de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Taşkın Sarıca - Emre Binakuran - Bahadır Demirçeviren





Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) -