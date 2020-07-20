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Şehit ateşi Malatya'ya düştü! Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım

Şehit ateşi Malatya'ya düştü! Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım
Şehit ateşi Malatya'ya düştü! Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen onbaşının acı haberi Malatya’daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine uzak noktadan PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın acı haberi, memleketi Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Erencek Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, acı haberi şehidin ailesine verdi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın nişanlı olduğu ve yakın zamanda yapılacak düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Hasan Eryılmaz
 

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