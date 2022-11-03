Şehit ateşi Mersin'e düştü

Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in (26) şehadet haberini, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi. Haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin evli olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Koray Ünlü

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