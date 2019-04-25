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Şehit ateşi Mersin'e düştü

Şehit ateşi Mersin'e düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü

İzmir'in Urla ilçesindeki asker birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un (39) Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Şehit ateşi Mersin'e düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker Ege Üniversitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehit Bulut'un cenazesi de morga kaldırıldı.

Şehit Bulut'un Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan annesi Rabia Bulut, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Eğitimde evladının şehit düştüğünün haberini alan anne Rabia Bulut gözyaşlarına boğulurken, fenalaşmasından dolayı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 1'i kız 3 kardeş oldukları öğrenilen şehit Bulut'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin eşinin Konya Seydişehir'de yaşadığı da belirtildi. Şehit Bulut'un yarın öğle namazını müteakip eşinin ve çocuklarının yaşadığı Konya Seydişehir'de defnedileceği öğrenildi.  

Koray Ünlü

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