Şehit ateşi Mersin'e düştü

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kazada Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker Ege Üniversitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehit Bulut'un cenazesi de morga kaldırıldı.

Şehit Bulut'un Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan annesi Rabia Bulut, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Eğitimde evladının şehit düştüğünün haberini alan anne Rabia Bulut gözyaşlarına boğulurken, fenalaşmasından dolayı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 1'i kız 3 kardeş oldukları öğrenilen şehit Bulut'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin eşinin Konya Seydişehir'de yaşadığı da belirtildi. Şehit Bulut'un yarın öğle namazını müteakip eşinin ve çocuklarının yaşadığı Konya Seydişehir'de defnedileceği öğrenildi.

Koray Ünlü