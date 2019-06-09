Şehit Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

9 Haziran 2017'de Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Osmancık Belediye Ahmet Başkan Gelgör ile İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ve beraberindekiler tarafından şehidin kabrine karanfil bıraktı.

Kızlarının şehadetinin 3. yıldönümünde mezarı başında toplandıklarını hatırlatan şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, “Burada toplanma imkanını bize veren Allah'a sonsuz şükürler olsun. mevlete, Millete Allah zeval vermesin. Hayır iş yapmak için gönlünde sevgi besleyen ve bu ülkeyi seven insanlara fırsat vermeyi nasip eylesin. Şehit öğretmenimizin ilk olmayacağını sonda olmayacağını biz de biliyoruz bunun idrakindeyiz. Kızımın nezdinde bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Anma gününde buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban da "Çok ulvi bir görev için toplanmış bulunuyoruz. Biraz önce sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıyla öğrencilerimiz şehidimizin ruhu için okudular. Allah kabul etsin. Yüce yaratanımız diyor ki; ‘şehitlere ölüler demeyin, zira onlar yaşıyordur, siz bilemezsiniz'.

Biz de Şenay Aybüke Öğretmenimizin yaşadığına iman ediyoruz. Tabii bu hainler hiçbir ayrım yapmıyorlar. Memleketimizi, vatanımızı bölmek için, hain emellerine ulaşmak için öğretmen demiyorlar, sivil demiyorlar, çocuk demiyorlar, memur demiyorlar, askerimizi, polisimizi şehit ediyorlar. Maalesef bu bayramda da şehitlerimiz oldu.

Bu vatan şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Bayrağımız şehitlerimizin kanından rengini alıyor. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; etrafımız zaten bizi istemeyen, bu yüce milleti hazmedemeyen hainlerle dolu, içerde de onların işbirlikçileri sürekli çalışıyorlar. Yine bir 9 Haziran'da, 2017 yılında bu kıymetli kardeşimizi, meslektaşımızı karne töreninden evine dönerken şehit ettiler. Haince, kahpece kurdukları pusuyla şehit ettiler. Tabii Öğretmenimiz Aybüke'nin o gül yüzü, sesi kulaklarımıza hala yankılanıyor" ifadelerini kullandı.

Şehitlik ziyareti ardından şehidin ailesi evlerinde ziyaret edildi. Aybüke öğretmenin ölüm yıldönümü dolayısıyla şehidin anne ve babasını ikamet ettiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de, Karabük Valiliği tarafından anma töreni organize edildiği bildirildi.

Aybüke öğretmenin Osmancık Şehitliği'nde bulunan kabri başındaki törene genç öğretmenin babası Sadık, babaannesi Şenay ve amcası Seyfi Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Levent Tuzcu, Şehidin akrabası olan Karabük Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

İsmail Kabakdere



