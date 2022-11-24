Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenin mezarı başında anma programı düzenlendi.

Törende konuşma yapan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, “Şenay Aybüke öğretmenimiz hayatının baharında terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle onun aziz hatırasını yaşatmak için öğrencilerimizle birlikte geldik. Şehidimizi bir kez daha anmak için buradayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenler tarihin karanlık çöplüğünde anılacak. Ama Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği çocuklar ve Şenay Aybüke öğretmenimiz hayırla yad edilecektir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır cezayı hem bu dünyada hem ötür tarafta alacaklardır. İlçemizde Şenay Aybüke öğretmenimizin ismini her yerde öğrencilerimizle birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Aziz hatırasını sonsuza kadar devam ettireceğiz” dedi.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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