Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 6 yıl önce 7 aylık öğretmenken 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Osmancık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, başta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere, tüm şehitlerin bu vatan yaşaması, al bayrağın inmemesi, ezanın dinmemesi, vatanın bölünmemesi için canlarını ortaya koyduğunu belirterek, “Rabbim onlardan razı olsun. Onların mekanlarını cennet etsin. İnşallah milletimiz son seçimlerde de öngörüsüyle, ferasetiyle teröre, terör ile işbirliği yapanlara geçit vermediğini ve sözde terör örgütlerini tarihin ve bu milletin kazdığı çukurlara gömmüştür. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Türkiye Yüzyılında terörsüz, terörden arındırılmış bir Türkiye ile milli savunma sanayinin silahlarıyla başarıya ulaşmış bir mücadeleyle ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. İnşallah öğretmenlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz bir daha şehit olmayacak. Rabbim bu acıları bizlere yaşatmasın diyorum” dedi.

Törende konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ise şehit Aybüke öğretmenin ismini yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz kendisi Osmancıklı bizim hemşerimiz, babası buralı, ailesi burada ama artık tüm Türkiye'nin, Türk milletinin evladı olmuştur. Bizlerde aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geldiği kadar öğretmenimizi her yıl anacağız ve gelecek nesillerimizin Şenay Aybüke Yalçın'ı daha iyi anlaması ve öğrenmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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