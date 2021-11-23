Şehit Aybüke öğretmenin annesine Öğretmenler Günü ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş Zehra Yalçın'a çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı

Şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti ve bütün öğretmenlerin annesi olduğunu ve çok duygulandığını belirterek teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren ve geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz çok kutsal bir vazife yerine getiriyorlar. Bu kutsal vazifeyi yerine getirirken bu topraklar ve bu vatan uğruna bir de canlarını verip şehit olan öğretmenlerimiz var. Hem öğretmenlik hem şehitlik. Bir insan için bundan daha değerli ve üstün bir makam olmasa gerek. Aybüke öğretmenimiz de bu makama erişmiş bir öğretmenimiz. Şehitlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, şehit ailelerimiz de şehitlerimizin bize emanetidir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Aybüke öğretmenimizin ismi bugün ilçemizde bir okulumuzda yaşatılıyor. Şehit öğretmenimizin annesi Zehra annemizi de her 24 Kasım'da olduğu gibi bugün de Öğretmenler Günü vesilesiyle ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bu vesileyle başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere, şehit olmuş bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ersin Turan

