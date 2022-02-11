Şehit babası 3 binin üzerinde fidan dikti

İlk etapta Ayvacık ilçesinde 2 köye 30 fidan diktiklerini belirten şehit babası Altıkatoğlu, bunu zaman içinde 100 fidana çıkaracaklarını belirtti. Mustafa Altıkatoğlu, yıllar içinde etkilendiği kişiler ve olaylara duygularını dile getirmek için 3 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduğunu belirtti.

Fidan dikimi etkinliğini anlatan Altıkatoğlu, “Her iyi günde, üzüntülü günde, neşeli günde ben fidan dikerim. Üzüntümü de neşemi de fidanlarla paylaşırım. 15 Temmuz da kalbimin müstesna bir yerindeydi. Orada milletin zaferi mutluluğu huzuru hala kalbimde. Onun için dikiyorum. Bu konuda bana yardımcı olan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde bizle beraberler. Sahil ve Koçyurdu köyüne fidanlarımızı diktik 100 taneye tamamlayacağız. Hem doğaya tabiata sevgimizi gösteriyoruz hem de bu zafer kazanılırken şehit olanları anıyoruz. Gazilerimiz var şehitlerimiz var rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“3 binin üzerinde fidan diktim”

Fidan dikmeyi torunlarına da vasiyet ettiğini belirten Mustafa Altıkatoğlu, “Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Fidan dikmeyi ölene kadar yapacağım öldükten sonra da torunlarıma vasiyet ediyorum onlar devam edecekler. Ben şu ana kadar 3 binin üzerinde fidan diktim. Abdullah Öcalan yakalandı gittim hemen 30-40 tane fidan diktim. Yakalandığı için sevincimi böyle gösterdim. Bir öğretmenim benim ufkumu açtı onun için diktim. Bir doktorum var garibanlara yardım ediyordu. Öldüğünde cenazesinde gördüm hep garibanlar cenazesinde ağlıyor ‘gariban babası doktorumuz öldü' diye. Yani bana iz bırakan insanlığa iz bırakanların hizmetleri anısına fidan dikiyorum” diye konuştu.

Ünsal Karka

