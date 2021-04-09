Şehit babası Aksarı: 'Ahımız yerde kalmadı'

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden Eren-10 operasyonuna; Jandarma Komando birlikleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerinin de destek veriyordu. Yapılan operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2015 yılında 16 askerin şehit olduğu Dağlıca Baskınının hazırlayıcısı olduğu ve saldırıya katıldığı tespit edilen Botan sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'da yer alıyor. Haberin duyulmasının ardından şehit aileleri büyük mutluluk yaşadı. Dağlıca baskınında şehit olan Düzceli sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın baba ocağında buruk mutluluk yaşanırken Baba Cemalettin Aksarı ve Annesi Sultan Aksarı, operasyona katılan ve teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine teşekkür ettiler.

Şehit Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı; “Öncelikle bütün şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. Rabbimize hamd olsun. Milletimiz sağ olsun. Rabbimize hamd olsun ki bizim ahımız yerde kalmadı. Bizim çocuklarımıza hain pusu kuran o hainler kendi kanlarıyla boğuluyor. Allah devletime milletime ve özellikle askerlerime zeval vermesin. Bizim ahımız kimsede kalmaz” diyerek güvenlik güçlerine dua etti.

Anne Sultan Aksarı ise oğlunun kanının yerde kalmadığını belirterek, intikamlarını alan devlete ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST

Terörist Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.