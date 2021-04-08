Şehit babası: 'Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış, biz bunların üstesinden geliriz'

Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Piyade sözleşmeli er olan oğlu Uğur Yıldız'ı 6 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit veren baba Sadık Yıldız, Fırat Şişman isimli teröristin öldürülmesini sevinçle karşıladı. "Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış" diyen baba Yıldız, "Benim evladım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askerlik görevine başladı ve Hakkari Dağlıca'da şehit ettiler. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu vatan bölünmez bütünlüğüyle Türk halkının emaneti. Hiçbir gücün Türkiye'ye baş kaldırmaya gücü yetmez. Ve biz bunların üstesinden geliriz Allah'ın izniyle" dedi.

Türk ordusunun her zaman Türk halkının yanında yer aldığını söyleyen baba Yıldız, "Bütün komutanlara teşekkür ediyorum, oğlumun kanını yerde bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Arif Kaplan

