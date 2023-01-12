Şehit babası, haftada 3 gün oğlunun mezarına gidiyor

Terör saldırısında şehit olan uzman çavuş Ziya Sarpkaya'nın 68 yaşındaki babası Salim Sarpkaya'nın evlat acısı bir gün olsun dinmedi. Yaz, kış, hastalık demeden haftanın 3 günü oğlunun Bolu'nun Göynük ilçesindeki mezarına gelen baba, saatlerce dua ederek, gözyaşı döküyor.

"Başka gidip gelecek yerimiz yok"

Oğluyla dertleştiğini söyleyen baba Sarpkaya, "Oğlumla dertleşiyorum, ne yapalım? Başka gidip gelecek yerimiz yok. Oğlumun mezarına gelip çevresini temizliyorum, buralarda uğraşıyorum. Annem de burada, onları ziyarete geliyorum. Haftada 2-3 gün geliyorum. Ömür çok kısa. Oğlumun mezarının üzerini temizliyorum, çevresini temizliyorum. Burada ailemden 3 tane daha şehit var" dedi.

İlhami Çetin



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