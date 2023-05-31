Şehit babası Kaya: 'Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar'

Kaya, "Bilindiği üzere 40 bin şehidimiz var. Millet İttifakı, sürekli Selahattin Demirtaş'ı övüp serbest bırakacaklarını söylüyorlardı. Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ile birlikte Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı şehit etmedi mi? Şehitleri nereye koyuyorsunuz?" dedi.

Millet İttifakı'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'den hüküm giyenlerin adil bir yargılama ile serbest kalacağı açıklamaları, başta şehit yakınları olmak üzere birçok kesimi rahatsız etmişti. Yıllarca evladının yolunu gözleyip HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, seçim sürecinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlerin adil yargılanma ile serbest bırakılmalarını savunmasına tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımıza zaferi için hayırlı olsun demek istiyorum" diyen Kaya, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bilindiği üzere 40 bin şehidimiz var. Millet İttifakı, sürekli Selahattin Demirtaş'ı övüp serbest bırakacaklarını söylüyorlardı. Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ile birlikte Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı şehit etmedi mi? Şehitleri nereye koyuyorsunuz? Sizin vicdanınız nerede, seçimi nasıl kazanacaksınız? Devlet öldü de mi siz seçimi kazanacaksınız. Sizin kazanma şansınız yok'' dedi.

HDP'nin siyasi parti olmadığını savunan Kaya, "Kandil'den talimat alıp, gelip Mecliste milletvekili olarak seçiliyor. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Bunların Mecliste milleti temsil etmesi zorumuza gidiyor. Bunların Mecliste temsil etme ve milletvekili olma hakları yoktur. Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulundum. 520 gün Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğumuz sürede Aydeniz, bize 'Erdoğan'ın eşkıyaları' diye hakaret etti. Ama maalesef serbest bırakıldı. Benim acım nasıl dinecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme konusunda tepki gösteren şehit babası Şehmus Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sana hakkımızı helal etmiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, son ferdimize kadar bu çizgiden ayrılmayacağız bunu bilmen lazım. Bu katilleri nereye bırakıyorsun. 40 bin şehidimizin hakkı ne olur? Diyarbakır'da 51 tane şehit ve daha birçok şehidin hakkı ne olacak. Ahmet Türk'ün ve HDP'nin parmağında her şehidin kanı var. Devlet size çözüm süreci önerdi, siz 13 polis ve askerimizi şehit ettiniz. Bunları unutmayız Kılıçdaroğlu. Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba, eşim Emine'ye 'Burada bulunuyorsunuz, evladınız size hakkını helal etmez' dediler. Benim çocuğum dağda değildi, polisti, zorla kaçırıp şehit ettiniz. Ben hakkımı size helal etmiyorum. Utanmıyorsunuz. İzne gelirken yanında gelinim varken yolunu kesip çocuğumu kaçırdınız. Sizde utanma, din ve şeref olsaydı eşinin yanında kaçırmazdınız."

"Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar"

Selahattin'in Demirtaş'ın hapishaneden bir tek cesedinin çıkacağını söyleyen Kaya, "Onun dışında dışarı çıkıp İmralı'ya gidemez. Çıkarsa ben kendimi yakarım. Bu kadar polisi, askeri, sivili, 11 yaşındaki bir çocuğa bile müsamaha göstermeyen bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu, sen de şu anda benim gözümde HDP ve PKK'sın ve bence bütün şehit aileleri böyle düşünüyordur" ifadelerini kullandı.

Sadiye Alav



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