Şehit babasından duygulandıran bağış

1994 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner'in 87 yaşındaki babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediğini, ancak kendisinin 65 yaş üstünde olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine, ilçeye bağlı Yukarı Hacılar mahallesinde ikamet eden Hasan Öner'e hemen, ulaşarak yardımcı olmalarının talimatını verdi.

Kısa sürede şehit babası Hasan Öner'e ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Hasan amcanın kampanyaya destek için verdiği iki bin lirayı alarak bankaya yatırdılar. Ve yatırdıkları paranın dekontunu da şehit babasına teslim ettiler.

Zeki Kurultak

