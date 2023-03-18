Şehit babasından duygulandıran sözler: '7 senedir gelecek diye bekliyorum'

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıldönümü dolayısıyla protokol üyeleri, vatandaşlar, askerler, şehit yakınları ve öğrenciler, Akbelen Mezarlığı içerisindeki şehitlikte düzenlenen törene katıldı. Şehitlikte gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Vali Pehlivan daha sonra şeref defterini imzaladı.

"Sizler düşmana geçit vermediniz evlatlarınız da vatanımızı bölmeye yeltenenlere geçit vermiyor"

Şeref defterine yazdığı metni okuyan Vali Pehlivan, "Aziz şehitlerimiz, Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümünde şehitlerimizi anma günü vesilesiyle huzurunuzdayız. Sizler, vatana sevgi, bayrağa saygı, mukaddesata hürmet, millete sevda, tarihe vefa duygularıyla harmanlanmış, bağımsızlık aşkıyla kuşandınız, yollara düştünüz, cephelere koştunuz. Gövdenizi siper ederek, vatan toprağını korudunuz. Her karışını kanlarınızla suladınız. Canınızı feda ettiniz. En yüce makamlardan şehitlik mertebesine eriştiniz. İstikbaline ve istikbaline sevdalı bir milletin evlatları olarak, ezelden beridir hür yaşadığımızı ve ilelebet de bağımsız ve hür yaşayacağımızı tüm dünyaya gösterdiniz. Rengini mübarek kanlarımızdan alan al yıldızlı bayrağımızı asla boynu bükük bırakmadınız. Bu aziz vatanın dört bir yanında daima gururla dalgalandırdınız. Kutsalımıza namahrem düşman eli değmesine müsaade etmediniz. Şahadetleriyle dinin temeli olan ezanın sonsuza kadar yurt semalarında inlemesi için mücadele ettiniz. Sizin bu kahramanlıklarınız, kazandığınız Çanakkale gibi destansı zaferler sayesinde bugün başı dik, alnı açık olarak bizlere emanetiniz olan bu güzel vatanımızın içerisinde özgürce yaşadığımızın bilinci içerisindeyiz. Sizlere olan minnettarlığımızı göstermenin yegane yolunun ancak uğruna canınızı feda etmekten kaçınmadığınız, vatanımıza terimizin son damlasına kadar çalışarak, sahip çıkmaktan geçtiğini idrakindeyiz. Nasıl ki siz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve diğer savaşlarda birleşerek, milletimize diz çöktürmek, vatanımızı parçalayıp, ülkemizi yok etmek maksadıyla saldırıya geçen, düşman ordularına geçit vermediniz, bugün de evlatlarınız, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bozmaya yeltenen hain şer odaklarına, terör örgütlerine, onların dahili ve harici destekçilerine asla geçit vermedi vermeyecek, cansiperane mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"7 yıldır gelecek diye bekliyorum"

2016 yılında Şırnak'ta operasyonda şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Erdi Eker'in babası Hasan Eker, "Kimisi ne mutlu şehit babasısın diyor ama 7 sene oldu ben hala gelecek diye bekliyorum. Yani diyecek bir şey yok. Devletimiz, sağ olsunlar gelirler bizi ziyaret ederler. Zaten şehit aileleri olarak biz başka bir şey istemiyoruz. Manevi olarak bizi unutmasınlar, bizi devamlı ziyaret etsinler, biz bunu bekliyoruz. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. Şehit annesi Aynur Eker ise çok büyük bir acı hissettiğini kaydederek, bütün şehitlere rahmet diledi.

"Çocuklarımızı vatanımızın şerefi ve namusu için şehit verdik"

Şehit Erol Özkul'un Babası Mehmet Özkul da şehit oğlunun vefatından 3 ay sonra torunu olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz, vatanımızın, milletimizin namusu için şerefi için şehit oldu. Şimdi bakıyorum bazen otobüslerde şehit ailelerine yer verilmiyor. Neden böyle oldu, biz çocuklarımızı neden yetiştirdik. Şehitleri saymayanları da çok yadırgıyorum" diye konuştu.

Güray Gürdal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.