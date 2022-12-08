Şehit babasını duygulandıran armağan

2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan uzman çavuş Ziya Sarpkaya'nın adı, memleketi Bolu'nun Göynük ilçesindeki hatıra ormanında yaşatılacak. Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, Sarpkaya'nın anısına hatıra ormanı yaptırdı. Şehit babası Selim Sarpkaya, oğlunun isminin hatıra ormanında yaşatılacağını duyunca duygu dolu anlar yaşadı. Özcan'a teşekkür eden Sarpkaya, "Emeklerine sağlık. Oğlumun anısını unutturmamak için hatıra ormanı yaptılar. Tabelasını görmek beni duygulandırdı, Allah onlardan razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İlhami Çetin



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