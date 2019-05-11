Şehit Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

Konuyla ilgili Yükesekova Kaymakamlığında açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Jandarma Komutanlığı unsunlarınca PKK/KCK terör örgütünün yaptığı eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Azat (K) Metin Daşdemir, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T. isimli şahsın evinde, saat 04.00 sıralarında sağ olarak yakalandığını söyledi.

Terör örgütü mensubu Azat (K) (Metin Daşdemir'in sorgusun yapıldığı ifade eden Vali Akbıyık, “Yapılan sorgulamasında 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği ile tuzaklanarak şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayına, saldırıyı koordine eden BTÖ mensubu terörist daha önce etkisiz hale getirilmişti.

31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova Urşe Bölgesinde yine EYP sonucu şehit edile Uzm. Jandarma V. Kad. Çvş. Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi olayına, 29 Eylül 2016 tarihinde Yüksekova ilçesi Yeniışık Köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 Güvenlik Korucusunun şehit edilmesi olayına, 26 Temmuz 2016 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırı olayına, 2018 yılında Hakkari merkez ilçe 1565 Rk.Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı ile saldırıya müdahele için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe Üs Bölgesinde EYP patlatılması olayına, 21 Temmuz 2018 ve 3 Eylül 2018 tarihleri arasında 3468 Rk.Tepe üs bölgesine yapılan silahlı taciz olayına, 2018 yılında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyünde bulunan baz istasyonuna EYP ili yapılan saldırı olayına, 2017 yılında Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol noktasına yapılan roketatarlı saldırı olayına, 2018 yılı içinde Van-Hakkari Karayolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir. Terör örgütü üyesi Azat (K) (Metin Daşdemir) ve evinde saklayan N.T., F.T., İ.T. ile beraber gözaltına alınmış ifade ve sorgu işlemlerini müteakip mahkemeye sevk edilecektir” şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlene operasyonda, 3 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 15 adet şarjör, 4425 mermi, 10 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet şemsiye, 3 adet örgülü kıyafet, 1 adet uyku tulumu, 1 adet el radyosu ve bir adet panço ele geçirildi.

Metin Tek

