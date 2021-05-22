Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesinde şehit olan bekçi Kansu Turan'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından çalışma arkadaşları ve ailesine teslim edildi. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

"Onlar artık bizim emanetimiz"

Şehit Kansu Turan'ın çocukluk arkadaşı Barış Koçak ise “Benim çocukluk arkadaşım 2 yaşından beri beraber büyüdük. Söyleyecek kelime bulamıyorum gerçekten vatan sağ olsun, şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz ama artık bir son olmalı. Allah annesine sabır versin. Geçen sene babasını kaybetmiştik annesini yalnız bıraktı. Annesi ve nişanlısı gerçekten çok kötü durumda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama asla yalnız bırakmayacağız elimizden ne gelirse yapacağız. Onlar bizim emanetimiz. Bu vatan hainlere kalmaz” dedi.

Batuhan Toprak - Emre Baba - Deniz Zeybek

