İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutuna omuz verdi. Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkisinde meydana gelen olayda, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Zafer Akkuş şehit düştü.

Şehidin cenazesi dün gece geç saatlerde memleketi Samsun'a getirildi. Akkuş için Samsun'un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evinde tören düzenlendi. Akkuş'un cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Armutlu Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı

Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş, oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı. Şehit annesi Saniye Akkuş işe başkalarından destek alarak cenazeye katıldı. Şehidin eşi Yasemin Akkuş ve kızı Büşra Akkuş, Zafer Akkuş'un naaşı camiye geldiği esnada askerlerin elindeki fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi ve kızıyla uzun süre konuşarak onların acısına ortak oldu. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki kabristanlığa defnedildi.

Cenazeye ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve idari erkanın yanı sıra şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.  

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.