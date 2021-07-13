Şehit Cennet Yiğit'in babasından CHP'ye sert sözler: 'Bunlar dünyanın en namussuz insanları'

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5 yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini ve Gazilerini Anma Programı düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, şehit babası Aslan Polat, STK üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dünyada tanka ve uçağa kafa tutan başka bir milletin olmadığını söyleyerek, "Bu ülke farklı zamanlarda sorunlar, sıkıntılar yaşamış ama bu 5 sene önce 15 Temmuz'da yaşadığımız sıkıntıyı hem bizim ülkemiz hem de başka ülkeler yaşamamış diye biliyorum. Kendi içerisinden çıkan hainlerin kendi evlatlarını öldürmesi, yaralaması inanılacak gibi bir şey değil. İnsan düşündükçe, o ana geri döndükçe tüyleri diken diken oluyor. Dolayısıyla ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize Allah razı olsun diyorum.

Bu ülkenin gelişmesini, büyümesini ve ilerlemesini hem içeriden hem de dışarıdan istemeyenler var. Ancak 15 Temmuz'un hemen akabinde Suriye'de yaptığımız operasyonlar ve aldığımız başarılar, daha sonra Libya ve Azerbaycan... Demek ki Allah'ın yardımı bizim üzerimizde. Tüm İslam alemine sahip çıkan bir Cumhurbaşkanımız var. Tüm mazlumların duasını aldığımızı düşünüyorum. Bizde elimizden geldiğince üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki şehitlerimiz geri gelmez ama biliyoruz ki onlar şu anda bizleri görüyorlar. Bu ülke için hepimizin de hazır olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Gerçekten tanka, uçağa kafa tutan bir millet dünyada yoktur. Bu tür hainliklere Allah imkan vermesin” dedi.

"Bana tekrar dava açsınlar. Yine söylüyorum, bunlar dünyanın en namussuz insanları"

Programın onur konuğu 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ise kendisine sava açan CHP'ye sert eleştiri de bulundu. 15 Temmuz'u her saniye yaşadıklarını dile getiren Yiğit, "Biz bu vatana bir tane evlat verdik. Fakat yemin ediyorum, bu aziz vatan için binlerce evladım olsa bir saniye düşünmeden, gözümü kırpmadan hepsini vermezsem namerdim. Hepimiz birer şehit adayıyız. Ben hep dua ediyorum; inşallah Allah bir gün bizlere de bu şehadeti nasıp eder. Biz bu vatana evlat verdik.

Fakat içimizde hala bu hain kalkışmaya hatta işgal girişimine tiyatro dese de kontrollü olarak, İstanbul Havalimanında o tankların arasında nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Bakırköy Belediye Başkanının evine gidip, ayak ayak üstüne atarak kahvesini yudumlarken ellerini de ovuşturuyordu. Bu darbe, bu ihanet kalkışması gerçekleşse de bize de bir köşe verseler diye. Ben onlar ile davalıktım. Ben onlara 'namussuz', 'şerefsiz' dedim. Yine söylüyorum. Bana tekrar dava açsınlar. Bunlar dünyanın en namussuz insanları. Çünkü bu aziz vatanı parçalamak isteyen, bu Müslüman Türk milletinin 40 bin evladını şehit eden o terör örgütüne 'terör örgütü' diyemiyorlar. O teröristlerle kol kola gezecekler, bende onlara şerefli diyeceğim öyle mi? Bunlar hem de dünyanın en namussuz şerefsiz insanları. Bana tekrar dava açsınlar. Bunların namus anlayışını hala anlayamadım. Çünkü benim namusum bu vatandır” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hainlere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu girişimi engellemiştir. Hareketliliğin ilk dakikalarında Hak-İş Konfederasyonumuz tarafından illerin meydanlarına valiliklerine, emniyet müdürlüklerine üyelerimizi davet ettik. 27 Gün boyunca da Cumhuriyet Meydanın da üyelerimiz ile birlikte demokrasi nöbeti tuttuk. Hak-İş Konfederasyonu 46 yıllık onurlu tarihinde milletiyle omuz omuza her ne zaman bir darbe, muhtıra vb. girişimleri olduğunda demokrasiden ve milletimizden yana tavrını ortaya net bir şekilde koymuştur” diye konuştu.

Programın sonunda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik tarafından Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e plaket verildi.

Mükremin Kaya