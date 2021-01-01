İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, 19. yaş gününde unutulmadı.

Trabzon'un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün 19. yaş günü sevenleri tarafından ‘İyiki varsın Eren' etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı. “Yiğit, yiğitliğiyle anılır”, “Eren Bülbül yaşasaydı 19 olacaktı”, İyiki doğdun, iyiki varsın Eren” yorumlarıyla binlerce kişi Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Ozan Köse

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.