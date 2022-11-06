Şehit Eren Bülbül'ün adı Şırnak'taki kütüphanede yaşatılacak

Halk Eğitim Merkezi'nde, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün isminin verilen kütüphanenin açılışı dualarla yapıldı. "Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi”nin açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan Bakan Soylu, açılışın ardından AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimine katılmak üzere Siirt'e geçti.

Melih Yiğit - Mustafa Kurtulan - Rıdvan Kılıç - Serdar Gükçe

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