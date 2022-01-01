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Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

2017'de Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde hayatını anlatan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin sahneleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler de o anları cep telefonuna kaydetti.

Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Tıkla İzle

Şehit Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'da PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Çatışmada güvenlik güçlerinden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'te şehit düşmüştü.

Özel video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde de hayatını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin fragmanı ile afişi Galata Kulesi'ne yansıtıldı. TRT tarafından hazırlanan videonun aynı anda Ankara ve Trabzon Kalesi'nde de yansıtılacağı öğrenildi. Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı ise vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

“Aramızda olmasını isterdik”

Kule dibinde fotoğraf çektiren Durmuş Akyay, “Zaten arkadaki görüntüyü izleyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Eren keşke yaşasaydı, aramızda olsaydı. Maalesef terör örgütüne yenik düştü. Aramızda olmasını isterdik. Yaş gününü hep beraber kutlamak isterdik. Olmadı, keşke aramızda olsaydı Eren” şeklinde konuştu.

“Aramızda olsaydı daha güzeldi”

Ailesi ile gezmeye gelen Fatih Altın ise “Aramızda olsaydı daha güzeldi. Hatırlatmakta güzel bir şey. Beyoğlu'nda, Taksim'de, kule dibinde kuleye resminin yansıtılması güzel bir şey” ifadelerini kullandı.
Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler de o anları cep telefonu ile çekerek kayda aldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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