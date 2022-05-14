Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41'inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler'in acı haberi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi. Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi askeri uçakla gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Havalimanında kent protokolü ve askeri erkânın katılımlarıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uçaktan indirilen şehidin naaşı askeri manga ve kent protokolünün omuzlarında cenaze aracına dualar eşliğinde taşındı.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine karayoluyla gönderildi.

Şehidin cenazesinin Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir

