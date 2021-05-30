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Şehit Hüseyin Keleş'in yaşadığı sokakta vatandaşlar şehit ailesini yalnız bırakmadı

Şehit Hüseyin Keleş'in yaşadığı sokakta vatandaşlar şehit ailesini yalnız bırakmadı
Şehit Hüseyin Keleş'in yaşadığı sokakta vatandaşlar şehit ailesini yalnız bırakmadı

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in yaşadığı sokakta şehit için Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.

Şehit Hüseyin Keleş’in yaşadığı sokakta vatandaşlar şehit ailesini yalnız bırakmadı - Tıkla İzle

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in yaşadığı Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Komşuları ve mahalleli ise evlerine Türk bayrağı asarak şehit ailesine temennide bulunmak için yanında bulundu. İki çocuk babası şehit, cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde kılındıktan sonra Bağlum Mezarlığı'na defnedilecek.

Mustafa Cenik - Engin Yağcı
 

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