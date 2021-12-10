Şehit İdris Aksöz'ün cenazesi helallik için baba ocağına getirildi

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi helallik alınması için Sancaktepe'de bulunan baba ocağına getirildi. Şehit Aksöz'ün cenazesinin getirildiği baba evine çok sayıda yakını da geldi. Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi, baba ocağında helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'e gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Aynı kaderi paylaştığı şehit kuzeniyle resimlerini çizdirmiş

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi kendisi de şehit olmak isteyip asker oldu. Şehit İdris Aksöz, şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı ama aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı için 1 yıl kadar önce, birlikte oldukları resimlerini çizdirdi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu