Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in dün naaşına ulaşıldı. Tunceli'de düzenlenen törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı Ankara'ya getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş için Ahmet Hamdi Akseki camiinde bugün cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş, erkek kardeşi Mehmet Güneş, eşi Gülnur Ortakcı Güneş ve yetkililer katıldı.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı cenaze töreninde, 1 metre boşluk bırakılarak saf tutuldu. Şehidin naaşı, cenaze törenin ardından defnedilmek üzere Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Olay, 17 Mart'ta Tunceli'deki Munzur Çayı'nda Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde meydana gelmişti. İçinde 4 askeri personelin bulunduğu bot, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında devrilmiş; 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

İlk gün itibariyle başlayan arama çalışmaları, 44 gündür Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyordu. Dün, aramaların 44. gününde; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi mevkiinde kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesine ulaşmıştı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş - Emre Yüzügüldü