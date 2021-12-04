Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonuna adı verilen şehidin ailesi gurur duydu

Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

Geçen sene Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 18 Mayıs 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Naaşı Isparta'ya getirilerek defnedildi.

Dün başlatılan Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'na Ispartalı şehidin adı verildi. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, terör örgütüne operasyon başlamadan 2 gün önce eşinin rüyasına girdi.

Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ailesi dün Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştılar. Evli ve 1 çocuk babası olan Çiftçi'nin aile yakınları, Ferhat Çiftçi'nin adının operasyona verilmesinden dolayı gurur duyduklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattılar.

Eşinin rüyasına giren şehit, operasyona katılacağını söyledi

İHA'ya konuşan şehit eşi Secaat Çiftçi, “Eşimin şehit düştüğü Çemce ve Madur bölgesinde düzenlenen operasyona adının verilmesi beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Eşimin o bölgede teröristleri temizlemede emeği çoktur, operasyona katılan askerlerimize başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun. Bundan 2 gün önce eşimi rüyamda görmüştüm. Rüyamda bana kendisinin de operasyona katılacağını söylemişti, bugün de Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nun başlaması benim için çok manidar oldu. Allah askerlerimizin, komutanlarımızın yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“Burunları kanamasın”

Damadıyla gurur duyduğunu belirten İsmail Karaca, Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'na katılan askerlere dua ederek, “Operasyona damadımın, evladımın adının verilmesinden çok mutlu oldum. Bu günde hatırlamak çok güzel bir duygu. Kendisi benim damadım olur, şehit olalı 1 buçuk yıla yakın zaman geçti. Allah mekanını cennet eylesin. Bu operasyonda emeği geçen tüm askeri personele Allah sağlık sıhhat versin, ömürleri uzun olsun, burunları kanamasın inşallah” dedi.

"Operasyona katılan askerlerimizin ayağına taş değmesin"

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, gururlu olduklarını belirterek, “Maalesef geçen sene Kars Kağızman ilçesinde şehadet şerbetini içen Ispartalı Ferhat Çiftçi şehidimizin İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu operasyona isminin verilmesi, derneğimiz ve ailemiz için gurur ve onur vericidir. Şehidimizin adının verildiği operasyona katılan askerlerimizin ayağına taş değmesin. Kazasız ve belasız bu operasyonu bitirirler inşallah” dedi.

Muhammed Enes Yapalıkan

