Şehit Kaymakam Safitürk, vefatının 6'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı

Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen 35 yaşındaki Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Kaymakam Safitürk için mezarı başında anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Program, şehit Kaymakam'ın mezarına karanfil konulması ile son buldu.

Öte yandan, programa şehidin annesi Fatma Safitürk, eşi Ayşegül Safitürk, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğlu, Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaymakamlar, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve Safitürk'ün yakınları katıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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