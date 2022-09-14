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Şehit Kaymakam'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Kaymakam'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk,’ün evinde vefat eden babası Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla ve oğlu Ali Haydar Safitürk'ün cenaze namazı kıldırması sonrasında şehit oğlunun yanında toprağa verildi.

Şehit Kaymakam’ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, şehit olan Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün 80 yaşındaki babası Asım Safitürk'ün dün cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak vefat etti.

Baba Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Oğlu Ali Haydar Safitürk tarafından kıldırılan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrasında baba Safitürk, Arifiye Kalaycı Mezarlığı'nda şehit oğlunun yanında defnedildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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