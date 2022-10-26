Şehit madencinin ismi oğluyla yaşayacak

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında -300 kotunda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın 3'üncü evladı dünyaya geldi.
Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeği taburcu edildi. Meydana gelen kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine şehit madencinin eşi Elif Ayvaz, bebeğine Sungur Selçuk ismini verdi.
Bülent Bostancı
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