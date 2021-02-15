Şehit Muhammet Salih Kanca'ya gözü yaşlı uğurlama

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı bugün Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenin arından Muhammet Salih Kanca'nın naaşı Büyük Cami'ye getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri, tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı.

13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın Samsun'daki cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

