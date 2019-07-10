Şehit oğlu diplomasını Rektör Karacoşkun'dan aldı

Gaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli iken 1999 yılında yol kontrolü sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit polis memuru Ahmet Uğur Edeoğlu'nun oğlu Aykut Edeoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Şehidin oğlu Aykut Edeoğlu'na diploması Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından verildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, şehitlerin yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bugün şehidimiz Ahmet Uğur Edeoğlu'nun oğlu Aykut Edeoğlu, üniversitemizden mezun olması nedeniyle diplomasını takdim ettik. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Aykut Edeoğlu ise 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Ali Dağ