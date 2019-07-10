İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit oğlu diplomasını Rektör Karacoşkun'dan aldı

Şehit oğlu diplomasını Rektör Karacoşkun'dan aldı
Şehit oğlu diplomasını Rektör Karacoşkun'dan aldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Şehit oğlu Aykut Edeoğlu’na diplomasını takdim etti.

Gaziantep'in Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli iken 1999 yılında yol kontrolü sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit polis memuru Ahmet Uğur Edeoğlu'nun oğlu Aykut Edeoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Şehidin oğlu Aykut Edeoğlu'na diploması Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından verildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, şehitlerin yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bugün şehidimiz Ahmet Uğur Edeoğlu'nun oğlu Aykut Edeoğlu, üniversitemizden mezun olması nedeniyle diplomasını takdim ettik. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum” dedi.
Aykut Edeoğlu ise 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Ali Dağ 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.