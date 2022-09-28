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Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şanlıurfa'da bir anne, şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne, sık sık ziyaret ettiği oğlunun kabrini öperek sarılıyor, mezarı başında Kur'an okumanın sevincini yaşıyor.

Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi - Tıkla İzle

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini icra ettiği sırada teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar (78), oğlunun kabri üzerinde Yasin suresini okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdi. Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına aldırmayarak Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur'an Kursuna kaydını yaptırdı. 5 yıl boyunca yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kur'an okumanın mutluluğunu yaşayan Kaçar, şimdi de 6'ncı kez umreye gitmenin heyecanını yaşıyor. Yurt dışı evraklarını Kur'an Kursu Eğitmeni Medine Demir'in yardımıyla tamamlayan Kaçar, Şanlıurfa İl Müftülüğünde umre kaydını yaptırdı.
Oğlunun kabri başında Kuran-ı Kerim okumanın sevincini yaşayan anne Kaçar, 24 yıldır oğluna ait hatıralarla ayakta duruyor.

Bekir Şeyhanlı

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