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Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı
Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Kuzey Irak’ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er Ahmet İnce'nin cenazesi ilk olarak Kırıkhan'daki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından şehidin naaşı Kırıkhan Belediyesi Mezarlık Kompleksine götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliğine götürülen şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı.

Adem Karagöz - İsmet Biçen
 

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