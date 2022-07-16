Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi. Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törende şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tek gayesi milletin evlatlarının aydınlanması olan ve bu uğurda mücadele ederken şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz başta olmak üzere vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna mücadele eden aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

“Tek gayesi, milletin evlatlarının aydınlanmasıydı”

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın tek gayesinin milletin evlatlarının aydınlanması olduğunu söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Tek gayesi, tek amacı milletin evlatlarının aydınlanması olan ve bu uğurda mücadele ederken hain örgüt tarafından kıyılan, katledilen değerli şehidimiz Necmettin Yılmaz öğretmenimiz başta olmak üzere vatanımızın, milletimizin birliği devletimizin bekası uğruna can veren bütün aziz şehitlerimiz rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Bu uğurda kahramanca mücadele ederken gazi olan çok değerli gazilerimize de sizlerin huzurunda şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bugün vesilesi ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli ailemize özel selamlarını tekraren baş sağlığı dileklerini, sevgilerini, muhabbetlerini iletmek istiyorum.

Yine aynı şekilde İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun ve Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer'in de başsağlığı ve iyi dileklerini iletmek istiyorum. Acımız çok büyük ama biliyoruz ki devletimiz de çok büyük, başta evladımıza kıyan hain teröristler olmak üzere bütün terör örgütü mensuplarının, terörün, terörist faaliyetlerin elhamdülillah verdiğimiz destansı mücadele ile kökü kazınmaktadır. Başta Necmettin öğretmenimiz ve Aybüke kızımız olmak üzere vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna vermiş olduğu mücadelede şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize tekrar saygılarımızı ve minnetlerimi iletmek istiyorum” dedi.

“Bu aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu bizzat Necmettin öğretmen bize yaşattı”

Oğlunun hain teröristler tarafından şehit edilişinin 5. yılında kabri başında düzenlenen törende konuşan Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, “Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimizin değerli evlatlarına şükranlarımı sunuyorum ki içlerinde olmaktan şeref duyduğum bu aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu bizzat Necmettin öğretmen bize yaşattı, yaşatıyor da. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, hamdû senalar olsun.” diye konuştu.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, Torul İlçe Müftüsü Recai ve Necmettin öğretmenin meslektaşları katıldı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Torul'a dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Uğur Bulut - Uğur Aydın